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تسجل 232 حالة جديدة بـ "كورونا" و14 وفاة

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مصر تسجل 232 حالة جديدة بـ "كورونا" و14 وفاة تسجل 232 حالة جديدة بـ "كورونا" و14 وفاة
مجاهد: إجمالي الإصابات بلغ 109654 بينهم 100540 متعافيًا

مصر تسجل 232 حالة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة المصرية ، أمس الثلاثاء، خروج 101 متعافٍ من من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100540 حالة، وفقًا لموقع مصراوي.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 109654 حالة من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها، و 6394 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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