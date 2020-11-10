الاردن : 80ر15 % نسبة الاقتراع حتى الساعة الثانية بعد الظهر

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جي بي سي نيوز :- - بلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الـ 19، على مستوى المملكة 80ر15 بالمئة عند حلول الساعة الثانية تماما بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأشارت تحديثات الهيئة المستقلة للانتخاب إلى أن مجموع المقترعين بلغ 733376 ناخبا وناخبة، منهم 329877 ناخبة من أصل مليونين و433482 ناخبة أي بنسبة 50ر13 بالمئة، فيما بلغت نسبة عدد المقترعين الذكور 36ر18 بالمئة، وبلغ عدد المقترعين من الذكور 403499 ناخبا من أصل مليونين و197161 ناخبا.

وينتخب أربعة ملايين و640643 ناخبة وناخبًا في 1824 مركز اقتراع موزعة على مستوى المملكة تحوي 8061 صندوق اقتراع، منها 3842 للذكور، و4219 للإناث.

وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، يتنافس 1693 مترشحاً ومترشحة ضمن 294 قائمة انتخابية على 130 مقعداً موزعة على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق المملكة، منها 15 مقعداً على الأقل مخصصة للمرأة.