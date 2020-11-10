الاردن ... مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لانتخاب اعضاء مجلس النواب

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جي بي سي نيوز :- فتحت مراكز الاقتراع ابوابها الساعة السابعة صباح اليوم الثلاثاء، لإستقبال الناخبين، ايذاناً ببدء الاقتراع لإختيار اعضاء مجلس النواب التاسع عشر.

ويتنافس 1693 مترشحاً ومترشحة ضمن 294 قائمة انتخابية، على 130 مقعداً موزعة على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق المملكة، منها 15 مقعداً على الأقل مخصصة للمرأة. وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فان عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و647 الفا و835 ناخبا وناخبة، منهم 577 الف ناخب وناخبة يقترعون لأول مرة. ويعمل في مراكز الاقتراع والفرز أكثر من 52 الفا، بما في ذلك 18 الف متطوع، فيما يتولى نحو 53 الف رجل امن من مختلف التشكيلات والوحدات حماية العملية الانتخابية، وتأمين مراكز الاقتراع والفرز البالغ عددها 1824 مركزاً تضم 8080 صندوق اقتراع.

ويشارك في التغطية الاعلامية، 1350 صحفيا واعلاميا، يمثلون 135مؤسسة اعلامية محلية ودولية، فضلا عن اعتماد 49 جهة رقابية محلية ودولية.

وكانت الهيئة المستقلة اعتمدت اجراءات تتواءم مع ظروف جائحة كورونا عند الاقتراع من خلال استخدام الحبر الخاص عن طريق رش السبابة اليسرى للناخب، واعتماد مسافة تباعد لا تقل عن متر بين المقترعين، مع الزامية ارتداء الكمامة والقفازات قبل اجراء الاقتراع، فضلاً عن استخدام قلم لكل ناخب، والتحقق من هوية الناخب بطريقة الكترونية.

وفور دخول الناخب مركز الاقتراع يقدم متطوعون قفازات وقلما خاصا للتأشير على كتيب الاقتراع يبقى بحوزة الناخب، فيما يقوم مدخل البيانات باستخدام الرمز الشريطي الكترونيا، والتحقق الكترونيا من الهوية والبيانات دون لمسها، ليتم بعد ذلك التأشير على اسم الناخب في الجدول الكترونيا، ومن ثم التوقيع ورقيا على جدول الناخبين، والتوجه بعد ذلك نحو رئيس لجنة الاقتراع لتسلم الكتيب، يتخللها شرح عملية التصويت قبل الدخول الى المعزل.

وبعد وضع كتيب الاقتراع في الصندوق يأخذ الناخب القلم الخاص، ويخلع القفازات ويرميها في سلة المهملات المخصصة لذلك، ومن ثم يجري مسح السبابة لازالة اي مادة عازلة وتنقيطها بالحبر الخاص.

--(بترا)