تسجيل 5665 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 62 حالة وفاة في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة 5665 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

(3147) في محافظة العاصمة عمّان.

(631) في محافظة الزرقاء.

(581) في محافظة إربد، منها (144) في الرمثا.

(279) في محافظة الكرك.

(231) في محافظة جرش.

(186) في محافظة العقبة

(172) في محافظة معان، منها (42) في البترا.

(170) في محافظة البلقاء.

(89) في محافظة الطفيلة.

(79) في محافظة المفرق.

(66) في محافظة مأدبا.

(34) في محافظة عجلون.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (114,986) حالة.

سُجّلت (62) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,295) حالة.

بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (271) حالة، فيما غادرت (225) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,999) حالة، منهم (411) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

تمّ إجراء (27,689) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,068,376) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (20,5%).

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).