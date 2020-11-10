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"الحصيني": نجم "الغفر" يبدأ غدًا الأربعاء.. ليله بارد ونهاره معتدل

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"الحصيني": نجم "الغفر" يبدأ غدًا الأربعاء.. ليله بارد ونهاره معتدل "الحصيني": نجم "الغفر" يبدأ غدًا الأربعاء.. ليله بارد ونهاره معتدل
قال: تكثر فيه أمراض البرد "الإنفلونزا والسعال والزكام"

يبدأ النجم الثالث من الوسم، غدًا الأربعاء، واسمه "الغفر"، وأيامه تبلغ 13 يومًا وهو سادس منازل الخريف.

وأوضح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، لـ"سبق" أن نجم "الغفر" تبدأ فيه المظاهر الشتوية وتكثر فيه أمراض البرد "الإنفلونزا والسعال والزكام"، كما تزداد فيه برودة الجو ليلاً، بينما نهاره معتدل وأحيانًا يميل للبرودة، إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي، وهو أول النجوم اليمانية. يطيب فيه شبة الضو - النار -، بل تصبح هناك ضرورة للتدفئة خاصةً إذا كانت في أماكن خارجية.

وأكدَ "الحصيني" أن مطره غزير إذا ما سقطت فيه الأمطار وينبت فيه الفقع، إذا طرح الله البركة فيه، وتستمر فيه زيادة الليل، ويقل فيه شرب ، منبهًا لذلك ومحاولة شرب الماء حتى ولو لم يكن هناك رغبة في شربه لأهمية الماء للإنسان، وأيضًا تستمر فيه زراعة القمح، والشعير، والخضروات في وسط المملكة.

وبين أن هذا النجم تبدأ فيه هجرة قطا نجد المقطقط، حيث تقول العامة: "إذا طلع الغفر، اقشعر السفر، وتربل النظر، وحسن في العين الجمر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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