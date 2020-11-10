"البحوث الفلكية" يكشف موعد هلال شهر ربيع الآخر

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد هلال شهر ربيع الآخـر لعام 1442 هجرية، موضحا أن الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعـــة وسبع دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحــد 29 من ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15/11/2020م (يوم الرؤية).

وأكد المعهد، في بيان اليوم، أن ذلك يأتي طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها، على أن يبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 23 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (22 – 23 دقيقة) وفى مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (11 -31 دقيقة).

وتابع المعهد: وبذلك تكون غــرة شهـــر ربيع الآخــر 1442 هـ فلكيــاً يوم الإثنيـــن الموافق 16/11/2020م.

• وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال:-