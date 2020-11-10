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أعلنت "فورمولا 1" اليوم الجدول المبدئي لسباقات بطولة الاتحاد الدولي للسيارات لسباقات الفورمولا 1 لموسم 2021 (2021 FIA Formula 1 World Championship) التي تستضيف المملكة العربية السعودية إحدى جولاتها.

واشتمل الجدول المبدئي على 23 سباقًا "جولة" في مختلف دول ومدن العالم، ومنها للمرّة الأولى في مدينة جدّة، التي ستستضيف السباق تحت مسمى "فورمولا 1 السعودية" رسميًّا في 28 نوفمبر 2021، حيث ينتظر مسؤولو فورمولا 1 اعتماد الجدول بشكله النهائي والرسمي من قبل المجلس العالمي لرياضة المحركات.

وبهذه المناسبة قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "بعد الإعلان الرسمي للسباق الذي ستستضيفه المملكة ـ بإذن الله ـ في 28 نوفمبر 2021، سنبدأ العمل والاستعداد على كل الأصعدة في ظل ما نحظى به من دعم كبير وغير محدود من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، والاهتمام والمتابعة الدقيقة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وبرنامج جودة الحياة، وسنعمل ـ بإذن الله ـ بكل قوة لنقدم للعالم أجمع فعاليةً وحدثًا رياضيًّا فريدًا من نوعه، بما يواكب خطط وأهداف رؤية المملكة 2030، ولتكون تطبيقًا لمبادرات برنامج جودة الحياة، الهادف إلى تنويع خيارات الرياضة في المملكة تعزيزًا لقيمة ومكانة المملكة إقليميًّا وعالميًّا".

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للفورمولا 1 شايس كاري: "سعداء جدًّا بإعلان الجدول المبدئي لسباقات موسم 2021، وذلك بعد محادثات مكثّفة مع المسوقين والفرق والاتحاد الدولي للسيارات، ونطمح أن تشهد سباقات موسم 2021 حضور الجماهير بأسلوب آمن يضمن السلامة والمتعة في الوقت ذاته، وسعداء أكثر بانضمام المملكة العربية السعودية كدولة مضيفة جديدة لأحد سباقات موسم 2021، متمنين أن ننجح جميعًا في تنظيم هذا الحدث بشكل أفضل من السابق".

يشار إلى أن وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وبرنامج جودة الحياة، قد أعلنت رسميًّا يوم الخميس الماضي، استضافة المملكة لإحدى جولات فورمولا 1 لموسم 2021 في مدينة جدّة، وذلك ضمن إطار شراكة تمتد 15 سنة بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والفورمولا 1.