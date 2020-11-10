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"الجبير" يستعرض أبرز القضايا مع مدير المعهد الفنلندي للشؤون الدولية

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استعراض وجهة نظر المملكة حيالها ودورها في المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر إقامته في العاصمة هلسنكي اليوم، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا، مدير المعهد الفنلندي للشؤون الدولية ميكا ألتولا وعددًا من الباحثين والمفكرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ووجهة نظر المملكة حيالها، ودورها في المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، واستقرار الاقتصاد العالمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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