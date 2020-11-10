النبأ السار يغطي سماء "كورونا".. بريطانيا تتأهب والبرازيل تعلق لقاح الصين بـ3 كلمات

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أرقام الفيروس حول العالم.. 51 مليون إصابة ومليون و269 ألف وفاة وتعافي 36 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أن 51 مليوناً و243 ألفاً و488 أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم.

ووصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و269 ألفاً و319 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 36 مليوناً و35 ألفاً و21 حالة شفاء، الثلاثاء، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

من جهته، اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن إعلان شركتي "فايزر" و"بيونتيك" أن لقاحهما ضد كورونا "فعّال بنسبة 90%"، هو "نبأ مشجع".

وكتب مدير المنظمة الأممية في تغريدة على "تويتر": "نرحّب بالأنباء المشجّعة في مجال اللقاح الذي تطوّره شركتا فايزر وبيونتيك ونشيد بجميع العلماء والشركاء في العالم الذين يطوّرون أدوات جديدة آمنة وفعّالة للتغلب على كوفيد-19".

وأضاف أن "العالم يشهد ابتكاراً وتعاوناً علمياً غير مسبوق لإنهاء تفشي الوباء"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ومن جانبها، قالت سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، في تغريدة، إن "هذا النبأ يجب أن يشجع كل الذين يطورون لقاحات (كوفيد-19) على مواصلة التجارب السريرية".

وأكدت: "العالم بحاجة إلى عدة لقاحات آمنة وفعالة ورخيصة لوقف انتشار الفيروس"، مشددة على الدور الأساسي لمنظمة الصحة لناحية تنسيق السياسات والقواعد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن هيئة الصحة في بلاده تلقت توجيهات بالاستعداد لتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد ابتداءً من بداية ديسمبر المقبل، ووصف "هانكوك" التطور بأنه "خبر واعد"، لكنه لم يوضح ما إذا كان هذا اللقاح هو الذي سيوزع بعد أقل من شهر من الآن.



وقال "هانكوك" لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "لقد طلبت من هيئة الصحة أن تكون مستعدة من بداية ديسمبر" لتوزيع اللقاح، وتابع: "بالطبع هناك العديد من العقبات التي لا نزال بحاجة إلى تجاوزها، ولم نر بيانات السلامة الكاملة. من الواضح أن هذا أمر بالغ الأهمية، ولن نوزع أي لقاح ما لم نكن واثقين من سلامته السريرية".

وأضاف الوزير: "لكننا نحتاج أيضاً إلى أن نكون مستعدين في حالة ترخيص اللقاح وتجاوزه كل العقبات من أجل طرحه".

واعتبر أن توزيع اللقاح "خطوة واحدة فقط من بين العديد من الخطوات التي نحتاجها لمعالجة هذا الوباء مرة واحدة وإلى الأبد. الشيء الحاسم هو أن نحافظ جميعا على تصميمنا بشأن الإجراءات المعمول بها الآن".

وفي سياق ذي صلة، قالت هيئة تنظيم الصحة في البرازيل إنها علقت التجارب السريرية على لقاح سينوفاك الصيني للوقاية من فيروس كورونا؛ بسبب "تأثير ضار شديد" حدث في 29 أكتوبر، ولم تقدم الهيئة مزيداً من التفاصيل كما لم تذكر سبب نشر واقعة حدثت في أكتوبر الآن.

وسجلت البرازيل 10917 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و590025 إصابة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت أيضاً 231 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 161106.بريطانيا فيروس كورونا الجديد