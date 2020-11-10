أخبار عاجلة

لمواجهة كورونا.. الصحة تنصح بتناول 5 أنواع خضروات لتقوية جهاز المناعة -
الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة -
8 الصبح - أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي -
8 الصبح - قراءة في عبقرية فن الساحر محمود عبدالعزيز -
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لليونان -
8 الصبح - الصحة تسجل 214 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و21 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجزائية" تحدد موعدًا لنظر الدعوى ضد أحد المتهمين: عليه الحضور في الموعد

Print
"الجزائية" تحدد موعدًا لنظر الدعوى ضد أحد المتهمين: عليه الحضور في الموعد "الجزائية" تحدد موعدًا لنظر الدعوى ضد أحد المتهمين: عليه الحضور في الموعد
المحكمة أكدت أنه في حال عدم حضوره أو من يمثله بوكالة شرعية فسينظر  فيها غيابيًا

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة "الدائرة الثلاثية الأولى" أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه/ أحمد بن شطي بن حمود الظفيري، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1047883895)، وقد تحدد يوم الأربعاء الموافق 08/ 05/ 1442هـ الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً للنظر في الدعوى.

وقالت: على المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض، مع إحاطته بأنه إذا لم يحضر أو من يمثله بوكالة شرعية فسيتم النظر في الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 12/ 02/ 1441هـ، ويرجى ممن يعرف عنه شيئاً إبلاغه بذلك.المحكمة الجزائية المتخصصة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية