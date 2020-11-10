الصندوق الزراعي يوقّع مذكرتين مع "جمعية النحالين" في أبها ورجال ألمع

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لتمويل الأنشطة الريفية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل ورفع كفاءة الإنتاج

وقّع صندوق التنمية الزراعية اليوم، مذكرتيْ تفاهم مع الجمعية التعاونية للنحالين في أبها ورجال ألمع، تشمل دعم المستفيدين في الأنشطة الزراعية الريفية؛ وذلك في إطار دعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف المناطق، وضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية بالمملكة.

ووقّع المذكرتين مديرُ فرع الصندوق في منطقة عسير عبدالرحمن بن محمد النهاري مع كل من: رئيس الجمعية التعاونية للنحالين في أبها مشبب بن علي القحطاني، ورئيس الجمعية التعاونية للنحالين في رجال ألمع علي يحيى الحياني، بحضور عدد من أعضاء الجمعيتين والصندوق.

ويهدف توقيع المذكرتين إلى تمويل الأنشطة الزراعية الريفية بالتعاون مع الجمعيتين؛ وذلك في مجال تربية النحل وإنتاج العسل؛ وفقًا لشروط ولوائح ومعدلات الصندوق، وتأتي ضمن برامج وأنشطة الصندوق في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة؛ للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي والريفي، ورفع كفاءته الإنتاجية واستدامته باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة؛ وذلك عن طريق تمويل تلك المجالات وتقديم قروض ميسرة للمربين.

وذكر مدير فرع الصندوق في منطقة عسير، أن الصندوق يحرص على تفعيل التعاون وخاصة مع قطاع كبير ومهم مثل الجمعيات التعاونية؛ من أجل تطوير أدائها لتحقيق أهداف تطوير القطاع الريفي الزراعي بما ينسجم وأهداف برنامج التنمية الزراعية الريفية.

وستقدم الجمعيتان خدماتهما للإسهام في الرقي بمستوى العمل التعاوني الذي يخدم قطاع تربية النحل والنحالين ودعم التنمية الريفية، وتوفير المستلزمات الخاصة بالنشاط لتقديمها للمشتركين بأسعار منافسة، وتسويق منتجات المشتركين؛ وفقًا لأنظمة ولوائح الجمعية، إضافة إلى تقديم الدورات التدريبية والإرشادية للمشتركين بالجمعية، ومنحهم شهادات تدريب في النشاط المستهدف.

يُذكر أن الصندوق قد أسهم منذ إنشائه في تمويل 48 جمعية تعاونية زراعية متنوعة الأنشطة وفي مناطق مختلفة من المملكة، وبقيمة تمويلية تُقدر بحوالى 444 مليون ريال، وخلال هذا العام الجاري 2020م، وافق الصندوق على تمويل ثلاث جمعيات تعاونية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 50 مليون ريال؛ إيمانًا منه بالدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية الزراعية في مجال التنمية الزراعية حول المملكة.صندوق التنمية الزراعية الجمعية التعاونية للنحالين