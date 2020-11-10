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شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يطلق حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

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بالتعاون مع "الصحة" لتعزيز الوعي بآلية التعامل مع الأوبئة الموسمية

شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يطلق حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

أطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لمنسوبي الوزارة، التي تُقام بمقر الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة؛ وفق البروتوكولات الصحية.

وحظيت الحملة -فور انطلاقها- بإقبال كبير من منسوبي الوزارة؛ حيث تأتي الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد منسوبيها للوقاية من مضاعفات الأنفلونزا الموسمية، وتعزيزًا للوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

جدير بالذكر أن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وجّه بتنفيذ الحملة في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة؛ في إطار التعاون القائم مع وزارة الصحة لتعزيز الوعي الصحي والحث على السلوكيات السليمة للتعامل مع الأوبئة الموسمية.

شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يطلق حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

شاهد.. وزير الشؤون الإسلامية يطلق حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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