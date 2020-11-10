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لمواجهة كورونا.. الصحة تنصح بتناول 5 أنواع خضروات لتقوية جهاز المناعة
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 11:12 صباحاً
الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 11:05 صباحاً
8 الصبح - أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:57 صباحاً
8 الصبح - قراءة في عبقرية فن الساحر محمود عبدالعزيز
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:57 صباحاً
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:57 صباحاً
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:57 صباحاً
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 13/11/2020
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:57 صباحاً
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 13/11/2020
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:57 صباحاً
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لليونان
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:56 صباحاً
8 الصبح - الصحة تسجل 214 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و21 حالة وفاة
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:55 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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الانتخابات الأمريكية: بايدن يشكل فريقه وترامب يطلق المعركة القانونية
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:26 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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