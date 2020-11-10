النسخة الافتراضية ثلاثية الأبعاد من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020 تستقطب أكبر عدد من الزوار في تاريخ المعرض

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية افتراضياً هذا العام من 26 إلى 28 أكتوبر 2020، وحقق المعرض ثلاثي الأبعاد المحايد للكربون إقبالاً واسعاً من العارضين والزوار والمشاركين، حيث استقطب 1,076 شركة عارضة من 52 دولة، و63,058 زائراً من مختلف أنحاء العالم، ويعد هذا العدد الأكبر في تاريخ المعرض على مدى 22 عاماً.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، عن سعادته بنجاح المعرض وقال: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله،رعاه الله بضرورة تحويل التحديات إلى فرص، نظمنا المعرض هذا العام عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد، وحقق نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً لا سيما أن المنصة المبتكرة وفرت تجربة استثنائية للعارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم. ويعكس المعرض حرص واهتمام إمارة دبي بدعم الجهود العالمية لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لأن تكون دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر".

يعد معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، ورسخ مكانته الدولية كمنصة متكاملة للشركات والمؤسسات العاملة في تقنيات الطاقة والمياه والبيئة، للترويج لمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة، والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى التعرف على احتياجات السوق وأبرز المشاريع الحالية والمستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية في المنطقة.

102 ندوة وجلسة نقاشية

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 102 ندوة وجلسة نقاشية خلال معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020"، بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين من كبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاعات الطاقة والمياه والتكنولوجيا والاستدامة والبيئة. وشهدت الندوات مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.