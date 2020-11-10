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الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 11:05 صباحاً
8 الصبح - أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:57 صباحاً
8 الصبح - قراءة في عبقرية فن الساحر محمود عبدالعزيز
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:57 صباحاً
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:57 صباحاً
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:57 صباحاً
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 13/11/2020
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:57 صباحاً
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 13/11/2020
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:57 صباحاً
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لليونان
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:56 صباحاً
8 الصبح - الصحة تسجل 214 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و21 حالة وفاة
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:55 صباحاً
8 الصبح - التعليم تنفي إلغاء امتحانات "الميدترم" بالجامعات تزامنا مع الموجة الثانية لكورونا
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الجمعة 13 نوفمبر 2020 10:54 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر| حلقة خاصة عن الانتخابات الامريكية (كاملة)
مصر
CBC Egypt
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 10:02 صباحاً
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