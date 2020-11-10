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"واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله

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"واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله "واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله
يمكنه فتح كاتالوج المنتجات مباشرة والبدء في التسوق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن إضافة تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، زرًّا جديدًا يقدم مهام استثنائية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن "واتساب" أنهت الاختبارات على زر جديد ستضيفه إلى تطبيقها سيكون مخصصًا للتسوق.

وأضافت "واتساب" الزر الجديد في تطبيقها المنفصل "واتساب بزنس"، وتنوي أن تضيفه قريبًا إلى النسخة الكاملة من "واتساب".

ويمكّنك هذا الزر من فتح كاتالوج المنتجات مباشرة من داخل تطبيق واتساب، والبدء في التسوق دون الحاجة إلى الخروج إلى تطبيقات خارجية منفصلة.

وسيحل زر التسوق الجديد في تطبيق واتساب بدلًا من زر الاتصال الصوتي، الذي تحول مكانه إلى زر الاتصال؛ بحيث بات يجمع بين المكالمة الصوتية أو مكالمة الفيديو.

ونشرت إدارة "واتساب" مقطع يظهر فيه كيفية استخدام تقنية التسوق الجديدة عبر تطبيقاتها.تطبيق التراسل الفوري واتساب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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