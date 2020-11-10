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مدير "صحة الطائف" يقف على الإجراءات الاحترازية ويعتمد الخطة التوعوية

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مدير "صحة الطائف" يقف على الإجراءات الاحترازية ويعتمد الخطة التوعوية مدير "صحة الطائف" يقف على الإجراءات الاحترازية ويعتمد الخطة التوعوية
تهدف إلى تعزيز الوقاية من انتشار عدوى كوفيد ١٩ وكذلك تكثيف الإجراءات

مدير

وقف مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني، أمس الاثنين، على بعض المنشآت الصحية، يرافقه مدير إدارة المراجعة الداخلية عبدالرحمن الغامدي؛ للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من Covid-19، بما فيها الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي، وتطبيق الاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وفي سياق متصل، اعتمد مدير الشؤون الصحية بالطائف خطة التوعية الصحية التي سوف تنطلق هذا الأسبوع وتستمر لمدة ١٤ يومًا وتهدف إلى تعزيز الوقاية من انتشار عدوى كوفيد ١٩، وكذلك تكثيف الإجراءات الوقائية ومتابعة تطبيقها وكذلك تعزيز سبل الوقاية في أماكن التجمعات التي منها المجمعات التجارية والحدائق العامة.مدير الشؤون الصحية الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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