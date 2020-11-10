بشرى جديدة.. "نوفافاكس" تلحق بـ"فايزر": اقتربنا من لقاح كورونا

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قالت الشركة: حصلنا على موافقة عاجلة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

أعلنت شركة نوفافاكس أن لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد المسمّى NVXCoV2373، حصل على موافقة عاجلة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت الشركة إنه سيتم تسريع تطوير اللقاح بمساعدة الوكالة الحكومية الأمريكية، حتى يصبح فعالاً وآمناً ضدّ جائحة كورونا.

وبحسب صحيفة "ماركت ووتش"، تتوقع الشركة أن تستكمل تجارب المرحلة الثالثة للقاح في الولايات المتحدة والمكسيك بحلول نهاية نوفمبر الجاري.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب إعلان شركة Pfizer المنافس القوي للشركة، الإثنين، أن بيانات فعاليات لقاحها شهدت معدلاً وقائياً بنسبة 90 % خلال تجارب المرحلة الثالثة.

وتتلقى كل فايزر ونوفافاكس تمويلاً فيدرالياً كجزء من مبادرة أنشأتها إدارة ترامب وفّرت التمويل لشركات الأدوية لتطوير لقاح ضد كورونا.

وأعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، الإثنين، أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90 %"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، وجاء هذا الإعلان بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وقالت الشركتان، في بيان مشترك، إنه جرى قياس "فاعلية اللقاح" عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أُصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ في المجموعة التي تلقت اللقاح، وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحاً وهمياً، "بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية" و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.شركة نوفافاكس فيروس كورونا الجديد