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المعركة الانتخابية لم تنتهِ.. وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقًا موسعًا بشأن الأصوات المزورة

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المعركة الانتخابية لم تنتهِ.. وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقًا موسعًا بشأن الأصوات المزورة المعركة الانتخابية لم تنتهِ.. وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقًا موسعًا بشأن الأصوات المزورة

المعركة الانتخابية لم تنتهِ.. وزارة العدل الأمريكية تفتح تحقيقًا موسعًا بشأن الأصوات المزورة

سمح المدعي العام الأمريكي ويليام بار لوزارة العدل، بالتحقيق في أي "مزاعم جوهرية" بشأن تزوير أصوات الناخبين في انتخابات 2020.

وكتب "بار" إلى المدعين العامين في جميع الولايات، بإجراء التحقيقات في حال كان هناك إشارات واضحة وذات مصداقية بشأن مخالفات أو أي أمر آخر أدى إلى التأثير على نتائج الانتخابات.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن حملة رفعت العديد من الدعاوى القضائية في العديد من ساحات المعارك الرئيسية التي فاز بها بايدن، وطلبت من القضاة المحليين إما إبطال أو التوقف عن عد بطاقات الاقتراع بالبريد، والتي تم الإدلاء بعدد قياسي منها هذا العام وسط جائحة .

وأيد بعض الجمهوريين مزاعم ترامب بشأن تزوير الناخبين، أو حقه في الطعن في الفرز؛ بينما انتقل آخرون لتهنئة بايدن بفوزه بالبيت الأبيض.

وفي ذات الجانب بدأت ولاية جورجيا بتحقيقات داخلية حول ما إذا كانت هناك أصوات غير قانونية تمت إضافتها لصالح جو بايدن.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي): إن هناك ولاية أو ولايتان على الأقل في طريقهما بالفعل لإعادة الفرز، إلى جانب أن هناك إجراءات قانونية جارية في خمس ولايات أخرى.المدعي العام الأمريكي ويليام بار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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