★ ★ ★ ★ ★

FlexClip - أداة لتحرير الفيديو عبر الإنترنت لإنشاء إعلانات Facebook و Instagram و Youtube بسرعة

هل تريد إنشاء مقاطع فيديو إعلانية على FB و IG و YT بسرعة؟ FlexClip هي أداة مجانية لتحرير الفيديو عبر الإنترنت توفر العديد من القوالب المحسنة ، مما يتيح لك إنشاء مواد الفيديو بسرعة عبر الإنترنت. يمكنك التحقق من النتائج بعد إجرائها مجانًا على موقع الويب ، ثم تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى الدفع لتنزيل الإصدار عالي الدقة.

مقدمة عن FlexClip

FlexClipهي أداة لتحرير الفيديو وصانع عرض شرائح عبر الإنترنت. إنه سهل الاستخدام للغاية ولكنه قوي مع آلاف القوالب. أعتقد أن المستخدمين المستهدفين هم أولئك الذين ليس لديهم الكثير من مهارات صناعة الفيديو أو أولئك الذين ليس لديهم الوقت لصنع مقاطع الفيديو. بالمقارنة مع البرامج المعقدة مثل Premiere ، يأمل الكثير من الأشخاص في تحرير مقاطع الفيديو البسيطة عبر الإنترنت بسرعة.

الوظائف الرئيسية لبرنامج FlexClip:

يعتمد على متصفح الويب ولا حاجة لتنزيل أي برنامج.

يمكن إضافة عناصر الرسوم المتحركة الغنية إلى الفيديو.

الملايين من موارد الوسائط الخالية من حقوق الملكية.

أداة قوية لتحرير الفيديو لتحرير الفيديو ، وتقليم الموسيقى ، وتعديل الصورة ، وتغيير نسبة العرض إلى الارتفاع ، وفلتر التأثير ، والتعليق الصوتي ، وإضافة العلامة المائية.

مع مسجل شاشة مدمج عبر الإنترنت.

ما سبق هو المقدمة الرسمية. بعد أن جربته ، أود أن أصفه كأداة إنتاج لمقاطع الفيديو القصيرة ، مثل الإعلانات وفتح وإغلاق الأفلام ومقاطع الفيديو الترويجية البسيطة.

كيفية استخدام FlexClip

الخطوة 1

انتقل إلى صفحة الويب FlexClip الرسمية ، وانقر فوق "إنشاء فيديو مجاني".

الخطوة 2

هنا يمكنك مشاهدة جميع أنواع قوالب الفيديو ، ويمكنك أيضًا البدء من الصفر.

الخطوه 3

اخترت إعلانات Instagram كتوضيح ، واختر النموذج الذي تريده ، وانقر فوق "تخصيص".

الخطوة 4

بعد دخولك ، سترى شاشة التحرير في الشكل أدناه ، وتكون عملية الوظيفة بديهية للغاية.

على اليسار ، يمكنك إضافة مادة ، وعلى اليمين يمكنك تصفح وتعديل محتوى الفيديو. يمكن اقتصاص الجزء السفلي ، ويمكن للجزء العلوي حفظ وإخراج الفيديو.

الخطوة 5

تخصيص الفيديو كما تريد.

الخطوة 6

يمكنك استبدال الفيديو في القالب من Storyboard ، حيث يمكنك البحث عن مقطع الفيديو الذي تريده ، أو تحميل الفيديو من جهاز الكمبيوتر المحلي.

الخطوة 7

نظرًا لأنه تحرير فيديو عبر الإنترنت ، فمن المهم جدًا حفظه بانتظام. FlexClip لديه وظيفة الحفظ ، لكنني معتاد على الحفظ مرة واحدة بعد الانتهاء من إجراء. عند النقر فوق "حفظ" ، ستظهر شاشة التسجيل.

الخطوة 8

تسجيل حساب.

الخطوة 9

بعد اكتمال كل الإنتاج ، انقر فوق "تصدير الفيديو" في الزاوية اليمنى العليا.

الخطوة 10

يمكن للنسخة المجانية إخراج مقاطع فيديو 480 بكسل. لكنني أعتقد أنه لا يوجد أحد يريد استخدام هذا القرار الآن ، لذلك إذا كنت ترغب في ذلك وترغب في الاستمرار في استخدامه ، فيمكنك اختيار 720P أو 1080P للإخراج المدفوع.

الخطوة 11

لقد استخدمت خطة مدفوعة. ستتم مشاركة اقتراحات مقارنة الأسعار التفصيلية لاحقًا.

الخطوة 12

بعد اختيار الخطة ، عليك أن تدفع

.

مزايا وعيوب FlexClip

بعد ذلك ، سوف أشارك آرائي حول مزايا وعيوب FlexClip.

مميزات

سهل الاستخدام

على شبكة الإنترنت دون تحميل

متعدد اللغات المعتمدة

يمكن استخدام العديد من القوالب والعناصر

رخيص

عيب

أحيانًا لا تعمل المقاطع الموسيقية بشكل جيد

أحيانًا يستغرق التحميل وقتًا طويلاً

لا يمكن عمل فيديو طويل والحد الأقصى 30 دقيقة.

خطة تسعير FlexClip

هناك 4 خطط. أوصي بشراء الإصدار الإضافي بقيمة أعلى من CP ، ولكن إذا كان هناك طلب لأكثر من 10 دقائق من الفيديو ، فقم بشراء إصدار الأعمال.

الإصدار الأساسي هو 720 P. أعتقد أن القرار لا يلبي متطلبات المستخدم ، لذلك لا ينصح به.

بعد ذلك ، يمكنك شرائه لمدة شهر أولاً ، ثم شراء عام إذا كان هناك الكثير من الطلب.

خاتمة

يقدم هذا المقال FlexClip. أعتقد أنه مناسب لعمل مقاطع فيديو إعلانية قصيرة. إذا كنت بحاجة إلى هذا ، جرب. لقد استخدمت العديد من أدوات تحرير الفيديو عبر الإنترنت ، ويمكن أن يكون FlexClip أحد أفضلها على الرغم من وجود بعض النقص فيه. إذا كان لديك أداة أفضل لتحرير الفيديو عبر الإنترنت ، فالرجاء ترك رسالة أدناه لمشاركتها معنا.