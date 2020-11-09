شاهد.. صورة تجمع "السادات" و"بايدن" قبل 41 عاماً

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التقطت عقب إلقاء الرئيس المصري كلمة في مجلس الشيوخ

نشر متحف الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات التابع لمكتبة الإسكندرية في مصر، صورة تجمع بين الرئيس الراحل والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وبين مدير متحف "السادات" عمرو مصطفى شلبي، أن تاريخ الصورة يعود إلى 27 مارس 1979 بعد أن ألقى "السادات" كلمته في مجلس الشيوخ الأمريكي بمناسبة التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

وبحسب "روسيا اليوم"، يضم أرشيف متحف السادات لقطات فيديو أهداها التليفزيون المصري للمكتبة مجموعها 12 ساعة تضم عدداً من الخطابات وتقارير المراسلين الأجانب وفيلم السادات "أكشن بيوجرافي".