أخبار عاجلة

8 الصبح - الصحة تسجل 214 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و21 حالة وفاة -
8 الصبح - التعليم تنفي إلغاء امتحانات "الميدترم" بالجامعات تزامنا مع الموجة الثانية لكورونا -
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 13/11/2020 -
قصة قانون ميرفى وكيف تفاعل معه محبو ما وراء الطبيعة؟ -
تواصل الحوار الليبي في تونس -
لقتء د/ ابراهيم عشماوي نائب رئيس التموين في برنامج أخر النهار -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 12 نوفمبر2020 مع الاعلامية داليا ابو عميرة -
وشوشة| وفاء عامر لأول مرة تكشف كفاحها لأحمد الهواري - الحلقة الكاملة 12 نوفمبر 2020 -
وشوشة| أغرب تقييم هتسمعه.. شوفوا الفنان محمد صبحي قال لوفاء عامر إيه في "فارس بلا جواد" -
وشوشة| حصريًا.. وفاء عامر تكشف عن دورها في مسلسلها الجديد "هي" وموقف ابنها من التمثيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمطار متوسطة على محافظة مهد الذهب لليوم الثالث على التوالي

Print
شملت مركز المدينة وعددًا من المناطق التابعة

أمطار متوسطة على محافظة مهد الذهب لليوم الثالث على التوالي

تصوير محيا المطيري: شهدت محافظة مهد الذهب لليوم الثالث على التوالي، هطول أمطار متوسطة، أدت إلى جريان بعض الشعاب وروّت الأرض بالماء.

وشملت الأمطار مركز المحافظة، وبعض المواقع والقرى المحيطة بها، وأدت إلى تلطيف الأجواء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت إلى احتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم الاثنين على المدينة المنورة وعدد من محافظتها، قد يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مع تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

أمطار متوسطة على محافظة مهد الذهب لليوم الثالث على التوالي

أمطار متوسطة على محافظة مهد الذهب لليوم الثالث على التوالي

أمطار متوسطة على محافظة مهد الذهب لليوم الثالث على التوالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية