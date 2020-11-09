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كورونا في العراق.. 3184 إصابة جديدة و53 وفاة و3305 حالات شفاء

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كورونا في العراق.. 3184 إصابة جديدة و53 وفاة و3305 حالات شفاء كورونا في العراق.. 3184 إصابة جديدة و53 وفاة و3305 حالات شفاء
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

كورونا في العراق.. 3184 إصابة جديدة و53 وفاة و3305 حالات شفاء

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 501733 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11380, فيما سُجلت 3305 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 432233 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58120, منهم 376 يرقدون في العناية المركزة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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