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الاتحاد الآسيوي يغرم "النصر" مالياً.. بسبب "حمدالله " و"الغنام"

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الاتحاد الآسيوي يغرم "النصر" مالياً.. بسبب "حمدالله " و"الغنام" الاتحاد الآسيوي يغرم "النصر" مالياً.. بسبب "حمدالله " و"الغنام"

الاتحاد الآسيوي يغرم

أصدر الاتحاد الآسيوي حزمة من القرارات الانضباطية، من بينها توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على "النصر"؛ بسبب تخلف لاعبه أسامة الخلف عن حضور مقابلة ما بعد مباراة بيرسبوليس، يوم 3 أكتوبر 2020، بالإضافة إلى 12.5 ألف دولار ضد النادي بسبب عدم حضور أفراده للمؤتمر الصحفي بعد اللقاء.

وفرض الآسيوي غرامة أخرى ضد "النصر"؛ بسبب عدم حضور عبدالرزاق حمد الله لمقابلة ما بعد مباراة التعاون، بقيمة 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى 12.5 ألف دولار أخرى لنفس السبب.

وأكمل "الآسيوي" مخالفاته بغرامة قدرها 22.5 ألف دولار، لنفس السبب على سلطان الغنام؛ بسبب عدم حضور مقابلة ما بعد مباراة الأهلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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