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عبر مكبر صوت.. متطوع يحذر متنزهي حائل من خطر الأودية وقت الأمطار

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عبر مكبر صوت.. متطوع يحذر متنزهي حائل من خطر الأودية وقت الأمطار عبر مكبر صوت.. متطوع يحذر متنزهي حائل من خطر الأودية وقت الأمطار
حتى لا تتكرر مآسي حدثت سابقًا جرفتهم السيول نتيجة دخولهم للأودية

عبر مكبر صوت.. متطوع يحذر متنزهي حائل من خطر الأودية وقت الأمطار

تطوع الشاب محمد الشهيل، لتحذير المتنزهين الذين خرجوا للاستمتاع بالأجواء الماطرة على حائل، هذا اليوم، من خطر جريان الأودية والشعاب بالسيول.

وأفاد "الشهيل" أنه قام بهذا العمل تطوعاً لتحذير المتنزهين من خطر الدخول للأودية التي تجري بها سيول الأمطار، وحتى لا تتكرر مآسي حدثت أعوامًا سابقة عندما فقدت منطقة حائل أبناءً لها بعد غرقهم بالسيول نتيجة دخولهم للأودية.

ووثّق الإعلامي أنور المحيسن،"الشهيل" وهو يحذّر المتنزهين، حيث أوضح خلال تحذيره عبر مكبر الصوت، أنه متطوع، حتى لا يتوهم المتنزه أنه يمثل جهة حكومية معينة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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