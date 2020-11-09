أخبار عاجلة

قصة قانون ميرفى وكيف تفاعل معه محبو ما وراء الطبيعة؟ -
تواصل الحوار الليبي في تونس -
لقتء د/ ابراهيم عشماوي نائب رئيس التموين في برنامج أخر النهار -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 12 نوفمبر2020 مع الاعلامية داليا ابو عميرة -
وشوشة| وفاء عامر لأول مرة تكشف كفاحها لأحمد الهواري - الحلقة الكاملة 12 نوفمبر 2020 -
وشوشة| أغرب تقييم هتسمعه.. شوفوا الفنان محمد صبحي قال لوفاء عامر إيه في "فارس بلا جواد" -
وشوشة| حصريًا.. وفاء عامر تكشف عن دورها في مسلسلها الجديد "هي" وموقف ابنها من التمثيل -
وشوشة| وفاء عامر تعترف لأحمد الهواري: أنا مكافحة وكنت بشتغل وأبيع كرو شية -
من هم المستحقون للبطاقة التمونية والاستفادة من 20 ساعة . -
التدريب البر مائي المشترك بين القوات البحرية المصرية والبريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يطلق مبادرة الغرف الحسية في مدينة الملك فهد الطبية

Print
تهدف إلى خلق بيئة آمنة وصحية للأطفال من ذوي الإعاقة عند وجودهم في الأماكن العامة

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يطلق مبادرة الغرف الحسية في مدينة الملك فهد الطبية

أطلق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة وشركة stc، مبادرة "الغرف الحسية Sensory Room"، وهي عبارة عن مناطق انتظار مخصصة للأطفال المرضى من ذوي الإعاقة في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وتهدف إلى خلق بيئة آمنة وصحية للأطفال من ذوي الإعاقة عند وجودهم في الأماكن العامة.

وذكرت المدير العام التنفيذي لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتورة علا بنت محيي الدين أبوسكر أن هذه المبادرة تعد امتداداً لمبادرات مختلفة ينفذها المركز لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بدعم ومتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء المركز.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تسهم في أن تكون مستشفياتنا صديقة للأطفال ذوي الإعاقة، معبرةً عن شكرها وتقديرها لوزارة الصحة ومسؤولي مدينة الملك فهد الطبية بالرياض وشركة stc على تعاونهم لإطلاق هذه المبادرة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى الدكتور فهد بن صالح الغفيلي، دعم مدينة الملك فهد الطبية لهذه المبادرة كونها إحدى ركائز أنشطة المسئولية المجتمعية، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتلقون الدعم الصحي من خلال برامج تأهيلية تتيح لهم دمجاً في المجتمع، مثمناً في الوقت ذاته، دور مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في الدعم والمؤازرة لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل البرامج والاتفاقيات مع القطاع الحكومي والخاص التي تسهم في تقديم خدمات الرعاية المناسبة لهم.

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يطلق مبادرة الغرف الحسية في مدينة الملك فهد الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية