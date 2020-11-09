أخبار عاجلة

قصة قانون ميرفى وكيف تفاعل معه محبو ما وراء الطبيعة؟ -
تواصل الحوار الليبي في تونس -
لقتء د/ ابراهيم عشماوي نائب رئيس التموين في برنامج أخر النهار -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 12 نوفمبر2020 مع الاعلامية داليا ابو عميرة -
وشوشة| وفاء عامر لأول مرة تكشف كفاحها لأحمد الهواري - الحلقة الكاملة 12 نوفمبر 2020 -
وشوشة| أغرب تقييم هتسمعه.. شوفوا الفنان محمد صبحي قال لوفاء عامر إيه في "فارس بلا جواد" -
وشوشة| حصريًا.. وفاء عامر تكشف عن دورها في مسلسلها الجديد "هي" وموقف ابنها من التمثيل -
وشوشة| وفاء عامر تعترف لأحمد الهواري: أنا مكافحة وكنت بشتغل وأبيع كرو شية -
من هم المستحقون للبطاقة التمونية والاستفادة من 20 ساعة . -
التدريب البر مائي المشترك بين القوات البحرية المصرية والبريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال 48 ساعة.. حجز أكثر من 90% من مشروع "المهندية" السكني بالرياض

Print
خلال 48 ساعة.. حجز أكثر من 90% من مشروع "المهندية" السكني بالرياض خلال 48 ساعة.. حجز أكثر من 90% من مشروع "المهندية" السكني بالرياض
يتميز بتكامل بنيته التحتية وخدماته من "كهرباء ومياه وصرف صحي"

خلال 48 ساعة.. حجز أكثر من 90% من مشروع

أعلنت شركة "ثبات المسكن العقارية"، المطور لمشروع "المهندية" السكني، ضمن ضاحية الجوان، في الرياض، عن حجز أكثر من 90% من وحدات المشروع البالغ عددها 628 فيلا، وذلك في غضون 48 ساعة فقط من طرح المشروع على منصة برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

وأكدت "ثبات المسكن" أن هذا النجاح هو امتداد لمسيرة مميزة بدأتها الشركة، بعد نجاح مشروعها الأول "مدّ" السكني في الدمام.

وأشارت إلى أن الشركة المنفذة لمشروع "المهندية" هي شركة "ثبات" المصنفة كمقاول أول وهي الشركة التي نفذت مشروع ملعب الجوهرة إضافة إلى العديد من المشاريع الكبرى بالسعودية، وهو ما يؤكد المستوى المميز لفلل مشروع "المهندية" والتي طرحت بنموذجين هما "نجد" و"العالية" بتصاميم عصرية تلفت الأنظار وتراعي متطلبات الأسر في الوقت ذاته.

وبدأ حجز الوحدات السكنية، فور طرح مشروع "المهندية" على منصة سكني التابعة لوزارة الإسكان يوم الخميس الموافق الخامس من نوفمبر، ليصل إجمالي الحجوزات إلى 90%، كما عرضت شركة "ثبات المسكن" مشروع "المهندية" في مركز سكني الشامل بالرياض، لتقديم شرح واف عنه وإنهاء إجراءات من قام بالحجز.

ويمتاز مشروع "المهندية" بتكامل بنيته التحتية وخدماته من؛ كهرباء، ومياه، وصرف صحي، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للخدمات والمرافق العامة؛ لتحقيق أفضل معايير جودة الحياة التي تلبي متطلبات السكن الراقي.

ويقع المشروع على بعد 10 دقائق من مطار الملك خالد الدولي، و15 دقيقة من جامعة الأميرة نورة، وبين مجموعة من محطات المترو شمال الرياض وبأسعار تبدأ من 750 ألف ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تفاصيل الهجوم بعبوة ناسفة في مدينة جدة السعودية على مقبرة لغير المسلمين

تفاصيل الهجوم بعبوة ناسفة في مدينة جدة السعودية على مقبرة لغير المسلمين

مساء dmc - تعرض السفارة السعودية في هولندا لحادث إطلاق نار

مساء dmc - تعرض السفارة السعودية في هولندا لحادث إطلاق نار

السعودية وإيران.. ماذا بعد "فوز" بايدن؟

السعودية وإيران.. ماذا بعد "فوز" بايدن؟

وزير الرياضة: ما يحدث للرياضة السعودية لم يكن ليتحقق إلا بدعم كامل وغير محدود من ولي العهد

وزير الرياضة: ما يحدث للرياضة السعودية لم يكن ليتحقق إلا بدعم كامل وغير محدود من ولي العهد

شبكة عيون الإخبارية