شاهد.. مواطن يوثق عدة مخالفات صحية ومرورية على سيارة قلاب لبلدية "العرضية الشمالية"

★ ★ ★ ★ ★

كانت تحمل عمالة وافدة دون الالتزام بالشروط الاحترازية

وثّق مواطن بعدسة جواله ظهر أمس الأحد، عربة نقل من نوع "قلاب" تابعة للبلدية بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة تُقل عدداً من عمال النظافة، عبر صندوقها الخلفي، وتحت أشعة الشمس، وتحمل عدداً من المخالفات المرورية والصحية والعمالية.

وتفصيلاً وثقت الصور تنقُّل العربة التابعة لبلدية العرضية الشمالية وسط الطريق العام الذي يربط المناطق الجنوبية للمملكة بالمناطق الغربية في محافظة العرضيات، وصندوقها الخلفي محمّل بالعمالة بشكل متكدس تحت أشعة الشمس في مخالفة مرورية صريحة، وبعضهم يجلس على الباب الخلفي لعدم وجود مكان داخل الصندوق، وهو الأمر الذي ينذر بخطر كبير على العمالة أو المارة من سالكي الطريق، كما أن المخالفة المرورية الأخرى هو عدم وجود لوحات سير خلفية للمركبة الرسمية.

فيما بيّنت الصور عدم تقيّد العمالة المتزاحمين بالاحترازات الصحية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره بالتباعد الاجتماعي أو لبس الكمامة، وهي المخالفة الصحية التي ترصدها الأجهزة الأمنية بالتزامن مع الموجة الثانية لانتشار كورونا في العالم.