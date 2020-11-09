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"الزكاة" تنفذ 3500 زيارة تفتيشية في أسبوع

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"الزكاة" تنفذ 3500 زيارة تفتيشية في أسبوع "الزكاة" تنفذ 3500 زيارة تفتيشية في أسبوع
لمتابعة الالتزام الضريبي لدى المكلفين

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تنفيذ فرقها الرقابية والميدانية 3,668 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، نتج عنها ضبط 529 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وشملت هذه الزيارات قطاعات عدة، أبرزها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والسيارات، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الضريبية، وعدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وذكرت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات الإبلاغ الرسمية، إذ ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 236 بلاغاً في نفس الفترة.

وأكدت "الزكاة والدخل" أن هذه الزيارات التفتيشية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجدّدت دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت "الهيئة" المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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