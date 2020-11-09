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التقديم غدًا.. "الثقافة": بدء قبول الدفعة الثانية من مبادرة "صنايعية "

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التقديم غدًا.. "الثقافة": بدء قبول الدفعة الثانية من مبادرة "صنايعية مصر" التقديم غدًا.. "الثقافة": بدء قبول الدفعة الثانية من مبادرة "صنايعية "

مصراوي Masrawy

03:08 م الإثنين 09 نوفمبر 2020

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنه تم بدء قبول الدارسين بالدفعة الثانية من مبادرة صنايعية ، التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويتم التقديم للالتحاق بها خلال الفترة من 10 إلى 30 نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، باستمرار تنفيذ محاور التنمية المستدامة في مجالات صون الهوية التراثية.

وأضافت عبد الدايم، في بيان لها اليوم الإثنين، أن البدء في تنفيذ تدريب الدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر التي انطلقت أول يوليو ٢٠١٩ يُجسد اعتزام وزارة الثقافة مواصلة جهودها لتكرار نجاح الدفعة الأولى من المبادرة، والتي تهدف إلى إعادة إحياء الحرف التقليدية والتراثية، والحفاظ على مكانتها؛ سعيًا لصون مفردات الشخصية المصرية.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن مبادرة صنايعية مصر تُعد إحدى الضمانات الفاعلة لديمومة الاهتمام والتعريف بالصناعات التقليدية التراثية والترويج لما تمتلكه حضارتنا من عناصر متفردة، كما نهدف بموجبها إلى خلق بيئة مواتية ومحفزة للإبداع والابتكار؛ بما يحقق حماية هويتنا التراثية على صعيدَيها المادي والمعنوي، إلى جانب تحقيق أحد المحاور المهمة للتنمية المستدامة، فضلًا عن قدرة هذا المجال على جذب واستقطاب المزيد من الحرفيين التقليديين، وإتاحة موارد اقتصادية لهم، وفتح مجالات عمل جديدة تشكل مصدرًا للدخل القومي، بالإضافة إلى إضفاء المزيد من التطوير والاستفادة البناءة من الصناعات الثقافية التي يمتلكها الوطن.

وتابعت عبد الدايم: إن استقبال دفعة ثانية من الدارسين بالمبادرة يتزامن مع استكمال تنفيذ فعاليات البرامج التدريبية لأعضاء الدفعة الأولى.

يشار إلى أن مبادرة صنايعية مصر تقبل الدارسين من سن 18 حتى 45 عامًا للتدريب علي حرف الخزف، والخيامية، وأشغال نحاس (نقش- أركيت)، والحلي، والتطعيم بالصدف، وقشرة الخشب، وذلك من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالمبادرة بمركز الحرف بالفسطاط، أو على موقع صندوق التنمية الثقافية عبر الرابط التالي: اضغط هنا

أو تقديمها باليد بالمركز الكائن بـ"1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط- مصر القديمة".

وسيتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار مَن تنطبق عليه الشروط المعلنة بالموقع، ومن خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين.

يُذكر أن وزيرة الثقافة قد شهدت احتفالية تخريج الدفعة الأولى من المبادرة خلال شهر أكتوبر الماضي، وقامت خلالها بمنح شهادات مشاركة لـ 43 فنانًا وحرفيًّا من المتدربين في مجالات: الخزف- النحاس- التطعيم بالصدف- الخيامية- قشرة الخشب وفنون الحلي، والذين تم تدريبهم وفقًا لأحدث النظم الدراسية، وأشرف عليهم نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة، بالإضافة إلى الحرفيين ذوي الكفاءة العالية العاملين بمركز الحرف بالفسطاط.

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