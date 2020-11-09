أخبار عاجلة

قصة قانون ميرفى وكيف تفاعل معه محبو ما وراء الطبيعة؟ -
تواصل الحوار الليبي في تونس -
لقتء د/ ابراهيم عشماوي نائب رئيس التموين في برنامج أخر النهار -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 12 نوفمبر2020 مع الاعلامية داليا ابو عميرة -
وشوشة| وفاء عامر لأول مرة تكشف كفاحها لأحمد الهواري - الحلقة الكاملة 12 نوفمبر 2020 -
وشوشة| أغرب تقييم هتسمعه.. شوفوا الفنان محمد صبحي قال لوفاء عامر إيه في "فارس بلا جواد" -
وشوشة| حصريًا.. وفاء عامر تكشف عن دورها في مسلسلها الجديد "هي" وموقف ابنها من التمثيل -
وشوشة| وفاء عامر تعترف لأحمد الهواري: أنا مكافحة وكنت بشتغل وأبيع كرو شية -
من هم المستحقون للبطاقة التمونية والاستفادة من 20 ساعة . -
التدريب البر مائي المشترك بين القوات البحرية المصرية والبريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم عسير" يحقق المركز الأول في أولمبياد "WRO"

Print
"تعليم عسير" يحقق المركز الأول في أولمبياد "WRO" "تعليم عسير" يحقق المركز الأول في أولمبياد "WRO"
لتضاف إلى سلسلة المستويات المحلية والخليجية والعربية والعالمية

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أربعة مراكز متقدمة على مستوى المملكة في الأولمبياد الدولي للروبوت WRO2020 .

وأسفرت النتائج عن فوز الطالبات: أثيرالقحطاني، وداليا الأحمري، والعنود الزهراني، من مدارس أبها الأهلية "بنات" بالمركز الأول عن الفئة المفتوحة للمرحلة الثانوية، ويشاركن دوليًا، كما حصد الطالبان عبدالله عبدالغني، واسكندر رائد من مدارس طلائع المستقبل للبنين بخميس مشيط، المركز الأول في الفئة العادية للمرحلة الابتدائية وتأهلا للمنافسة دوليًا.

فيما فاز الطالبان عبدالله الشهري ويزن محنشي من متوسطة عمير بن سعد بالمركز الرابع عن الفئة المفتوحة للمرحلة المتوسطة، وحقق الطالب عبدالله تركي من ابتدائية عثمان بن مظعون المركز الخامس في فئة "We Do2.0" على مستوى المملكة.

من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزين والفائزات وفرق العمل في المدارس، مثمنًا جهودهم في تحقيق هذا المنجز، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات تضاف إلى سلسلة من المراكز المتقدمة التي حققها تعليم المنطقة على المستويات المحلية والخليجية والعربية والعالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية