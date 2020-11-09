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أخبار مبشرة.. نتائج مبهرة للقاح "فايزر" ضد "كورونا"

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أخبار مبشرة.. نتائج مبهرة للقاح "فايزر" ضد "كورونا" أخبار مبشرة.. نتائج مبهرة للقاح "فايزر" ضد "كورونا"
الشركة أكدت فعالياته بنسبة 90% وفق نتائج المرحلة الثالثة

أخبار مبشرة.. نتائج مبهرة للقاح

أعلنت شركة فايزر أن لقاحها ضد كورونا "فعّال" بنسبة 90%، وذلك وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب.
ووفق تقرير نشرته "وول ستريت جورنال"، أثبت لقاح طورته شركة فايزر وبايو إن تيك، نتائج مشجعة في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية، بفاعلية وصلت لـ 90%.
يأتي هذا في خضم تسجيل الولايات المتحدة أرقامًا قياسية للإصابة بفيروس كورونا، واستمرار أوروبا في إغلاقاتها الموسعة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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