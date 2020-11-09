أخبار عاجلة

قصة قانون ميرفى وكيف تفاعل معه محبو ما وراء الطبيعة؟ -
تواصل الحوار الليبي في تونس -
لقتء د/ ابراهيم عشماوي نائب رئيس التموين في برنامج أخر النهار -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 12 نوفمبر2020 مع الاعلامية داليا ابو عميرة -
وشوشة| وفاء عامر لأول مرة تكشف كفاحها لأحمد الهواري - الحلقة الكاملة 12 نوفمبر 2020 -
وشوشة| أغرب تقييم هتسمعه.. شوفوا الفنان محمد صبحي قال لوفاء عامر إيه في "فارس بلا جواد" -
وشوشة| حصريًا.. وفاء عامر تكشف عن دورها في مسلسلها الجديد "هي" وموقف ابنها من التمثيل -
وشوشة| وفاء عامر تعترف لأحمد الهواري: أنا مكافحة وكنت بشتغل وأبيع كرو شية -
من هم المستحقون للبطاقة التمونية والاستفادة من 20 ساعة . -
التدريب البر مائي المشترك بين القوات البحرية المصرية والبريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السيف يخطف الأنظار في رالي باها البرتغال رغم الظروف الجوية

Print
البطولة أقيمت تحت إجراءات واحترازات مشددة

السيف يخطف الأنظار في رالي باها البرتغال رغم الظروف الجوية

شارك الكابتن السعودي صالح السيف والملاح عمر اللاحم في بطولة الجولة الثالثه من بطولة العالم لراليات الباها التي أقيمت في دولة البرتغال بتاريخ السادس من شهر نوفمبر الجاري، والتي أقيمت تحت إجراءات واحترازات مشددة، وشارك فيها ممثلنا بطل المملكة في T3 صالح السيف وملاحه عمر اللاحم.

ومر الرالي بظروف جوية ممطرة مما سبب توقف السباق عدة مرات بسبب ارتفاع منسوب المياه في مسارات السباق، وتميز الكابتن السيف رغم هذه الظروف، حيث تمكن من أداء السباق بشكل مميز في أرض طينيه وبين الغابات البرتغالية التي لم يعتد عليها، مما مكنه من تحقيق عشر نقاط من أصل ٢٥ نقطة واحتل المركز الخامس، ويسعى السيف لحصد المزيد من النقاط في رالي حائل مما يؤهله بعون الله من خطف لقب بطولة العالم في حال تصدره للراليين التي سوف تقام بأرض الوطن، إذ ستقام الجولتان الرابعة والخامسة بمنطقة حائل، وهي الأرض والمسارات التي يتميز فيها بطل المملكة واعتاد عليها.

السيف يخطف الأنظار في رالي باها البرتغال رغم الظروف الجوية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية