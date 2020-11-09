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لجنة الانضباط والأخلاق تغرم الاتحاد والنصر

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لجنة الانضباط والأخلاق تغرم الاتحاد والنصر لجنة الانضباط والأخلاق تغرم الاتحاد والنصر

لجنة الانضباط والأخلاق تغرم الاتحاد والنصر

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين 4 قرارات، تتضمن تغريم ناديي الاتحاد والنصر.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بفرض غرامة مالية بحق نادي الاتحاد قدرها 10 آلاف ريال، وذلك لامتناع النادي عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (569/غ/2020) بتاريخ 2020/7/3 الصادر لصالح اللاعب معن الحذيفي.

وأعلنت «الانضباط» أيضاً فرض غرامة مالية بحق نادي الاتحاد قدرها 38.395 ريالًا، وذلك لامتناع النادي عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (27/2019) بتاريخ 2019/9/30 الصادر لصالح اللاعب فيصل الخراع.

وفي السياق، فرضت لجنة الانضباط والأخلاق غرامة مالية بحق نادي النصر قدرها 60.100 ريال لامتناع النادي عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (573/غ/2020) بتاريخ 2020/7/26 الصادر لصالح نادي الفيحاء.

كما أعلنت لجنة الانضباط تغريم نادي النصر مبلغ 10.000 ريال لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (29/2020) بتاريخ 2020/2/2 الصادر لصالح نادي الفيحاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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