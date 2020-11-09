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ماسك الكركم لإزالة تصبغات الشمس

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ماسك الكركم لإزالة تصبغات الشمس ماسك الكركم لإزالة تصبغات الشمس

الكركم له العديد من الفوائد المهمة للبشرة وأهمها أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، وبالإضافة إلى أنه يحتوي على الكركمين التي يساعد على فى تخفيف الالتهابات والحفاظ على نضارة البشرة، كما أنه يحارب حب الشباب وعلامات الشيخوخة.

يعد الكركم من مضادات البكتيريا، فضلاً عن احتوائه على فيتامين E المهم لترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها، ويساعد الكريم أيضا فى توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة كما يساهم في تقشير الخلايا الميتة ويقلل التصبغات الناتجة عن التعرض للشمس الفترات طويلة.

ماسك الكركم لإزالة تصبغات الشمس

  • يتم خلط ملعقة من البودر مع نصف ملعقة من الكركم وملعقة كبيرة من ماء الورد.
  • تقلب المكونات جيدا ويتم وضعها على الوجه حتى يجف

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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