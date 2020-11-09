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الكركم له العديد من الفوائد المهمة للبشرة وأهمها أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، وبالإضافة إلى أنه يحتوي على الكركمين التي يساعد على فى تخفيف الالتهابات والحفاظ على نضارة البشرة، كما أنه يحارب حب الشباب وعلامات الشيخوخة.

يعد الكركم من مضادات البكتيريا، فضلاً عن احتوائه على فيتامين E المهم لترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها، ويساعد الكريم أيضا فى توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة كما يساهم في تقشير الخلايا الميتة ويقلل التصبغات الناتجة عن التعرض للشمس الفترات طويلة.

ماسك الكركم لإزالة تصبغات الشمس