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الرياض – مباشر: أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم الاثنين، استكمال تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيسها، مبينة أن تأسيس الشركة يعد أحد نتائج برنامج التخصيص في قطاع المياه، حيث خطت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خطوات هامة نحو إعادة هيكلة قطاع المياه.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الشركة ستتولى إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة، والتي يبلغ حجم اطوالها حالياً أكثر من 8400 كيلومتر لنقل ما يزيد عن 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا لتغذية مختلف المناطق، لتحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية، إلى جانب ابتكار حلول جديدة في مجالات تقنيات وأبحاث المياه، في واحدة من أهم خطوات التحول التي يشهدها قطاع المياه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضافت الوزارة، أن الشركة الجديدة - التي تملكها الدولة - ستحقق نقلة نوعية في سبيل تكامل اعمال قطاع المياه، وذلك بالعمل على أسس تجارية، لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة الإنفاق، وتقليل التكاليف ضمن سلسلة الإمداد في القطاع.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إن قطاع المياه يحظى باهتمام ودعم متواصل من القيادة.

وأوضح الفضلي، أن تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه يعد خطوة مهمة، تُساهم في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، كما تساهم في تحقيق مستقبل مزدهر لاقتصاد المملكة، وذلك بإضافة ما يزيد عن 60 مليار ريال من الفرص الاستثمارية في أنظمة النقل والخزن الاستراتيجي للمياه من خلال إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع المستقبلية.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، أن تأسيس الشركة سيسهم في تطوير سلسلة الإمداد في قطاع المياه، لتقوم بإدارة وإنشاء وتطوير أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه وتشغيلها بأطوال حالية تصل لأكثر من 8400 كيلومتر.

وتابع: إضافة إلى ما يزيد عن 3 آلاف كيلو متر من أنظمة وخطوط النقل الجديدة الجاري تنفيذها لخدمة المستفيدين لتكون بذلك السعات الكلية المتاحة لنقل المياه ما يزيد عن 17مليون متر مكعب من المياه يومياً بما يساهم في تحقيق مستهدفات خطة العرض والطلب على المياه في المملكة، مع الحفاظ على التميز التشغيلي ورفع للكفاءة، وتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة.

وأضاف العبدالكريم، أن الشركة وبالعمل مع شركائها في قطاع المياه ستعمل على تحقيق إنجازات جديدة وبكوادر وطنية سعودية بنسبة تتجاوز 97%، سيصبح القطاع معها قادراً على ضمان موثوقية الأعمال والنمو والاستدامة في تقديم الخدمات، وزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك تحقيق العديد من فرص النمو وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف عبر استخدام عدد من الأدوات منها الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الذاتي للمشاريع بما يساهم في مواكبة الخطى المتسارعة للتنمية وتلبية طلبات الامداد.

وأشار العبد الكريم، إلى أن شركة نقل وتقنيات المياه ستساهم إيجاباً على جودة الحياة في هذا الوطن المعطاء، من خلال المساهمة في تطوير الخدمات والبنى التحتية لإسناد ونقل وخزن المياه، والحرص على دعم قطاع المياه بتوافر الكوادر الوطنية المتخصصة عبر حزمة برامج تدريب وتأهيل هندسية ومهنية، إلى جانب عملها في تطوير أبحاث المياه وتقديم تقنيات جديدة لمنظومة قطاع المياه، ولتستمر المملكة رائده عالمياً في قيادة توجهات انتاج المياه ونقلها بما يساهم في خلق آفاق جديده في خدمات المياه على مستوى العالم.

وتعد "شركة نقل وتقنيات المياه" شركة مملوكة لحكومة المملكة العربية السعودية، تتولى إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وتخزين وإسناد المياه في مختلف مناطق المملكة.

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