أخبار عاجلة

قصة قانون ميرفى وكيف تفاعل معه محبو ما وراء الطبيعة؟ -
تواصل الحوار الليبي في تونس -
لقتء د/ ابراهيم عشماوي نائب رئيس التموين في برنامج أخر النهار -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 12 نوفمبر2020 مع الاعلامية داليا ابو عميرة -
وشوشة| وفاء عامر لأول مرة تكشف كفاحها لأحمد الهواري - الحلقة الكاملة 12 نوفمبر 2020 -
وشوشة| أغرب تقييم هتسمعه.. شوفوا الفنان محمد صبحي قال لوفاء عامر إيه في "فارس بلا جواد" -
وشوشة| حصريًا.. وفاء عامر تكشف عن دورها في مسلسلها الجديد "هي" وموقف ابنها من التمثيل -
وشوشة| وفاء عامر تعترف لأحمد الهواري: أنا مكافحة وكنت بشتغل وأبيع كرو شية -
من هم المستحقون للبطاقة التمونية والاستفادة من 20 ساعة . -
التدريب البر مائي المشترك بين القوات البحرية المصرية والبريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشباب يعلن: الإصابة تبعد "بانيغا" أسبوعين عن الملاعب

Print
الشباب يعلن: الإصابة تبعد "بانيغا" أسبوعين عن الملاعب الشباب يعلن: الإصابة تبعد "بانيغا" أسبوعين عن الملاعب
من المتوقع عدم مشاركته أمام الأهلي

الشباب يعلن: الإصابة تبعد

أكد نادي الشباب، اليوم الاثنين،غياب الأرجنتيني إيفر بانيغا لمدة أسبوعين عن الملاعب "وفق التقرير الطبي"، بعد تعرضه لتمدد في عضلة الفخذ.
وتعرض بانيغا خلال مباراة فريقه أمام الفتح "دورياً" والتي كسبها الشباب بـ3ـ1، إذ اضطر البرتغالي بيدرو كايشينيا إلى استبداله عند الدقيقة 54 باللاعب تركي العمار.
ومن المتوقع عدم مشاركة "بانيغا" أمام الأهلي في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، والتي ستنطلق في 23 من نوفمبر الجاري، لعدم جاهزيته حينها .نادي الشباب إيفر بانيغا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية