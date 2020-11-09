"خط الرقعة الدارج".. 3 أيام تثري 435 مستفيدًا بتوقيع "أكاديمية الحرم"

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دورة نُفذت عن بعد.. و"الوذيناني": مفردات وصور أحرف وثنائيات وتمارين

أقامت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "خط الرقعة الدارج".

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني، أن الدورة التي أقيمت لمدة ثلاثة أيام بواقع ساعتين يوميًا، تضمنت التعريف بخط الرقعة الدارج وشرح المفردات وطريقة كتابتها، وشرح طريقة صور بعض الأحرف وأحوالها وطريقة كتابتها، وشرح ثنائيات من الحروف وطريقة كتابتها، وشرح طريقة كتابة بعض الجمل وأخذ تمارين عليها.

وأكد أن الأكاديمية تواصل تقديم عددٍ من الدورات عن بُعد، وذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باستخدام التقنية، وقد حضر الدورة (435) متدربًا ومتدربة، وقدمها المدرب مختار عالم مفيض الرحمن الخطاط بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.



وأشار إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن "عام الخط العربي" واحتفاءً به، وذلك حسب توجيهات الرئيس العام، بالمشاركة والتفاعل مع مبادرات وزارة الثقافة لخدمة الخط العربي وحفظه.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي