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.. حقيقة "ثعبان غامض" عثر عليه بولاية أمريكية

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بالفيديو.. حقيقة "ثعبان غامض" عثر عليه بولاية أمريكية .. حقيقة "ثعبان غامض" عثر عليه بولاية أمريكية
إدارة الحياة البرية تفتح تحقيقاً في الواقعة

بالفيديو.. حقيقة

نبه أحد سكان فيرجينيا مسؤولي الحياة البرية الأمريكية إلى "ثعبان" غريب برأس على شكل نصف قمر، يتحرك في المنطقة، واتصل الساكن، الذي لم يكشف عن اسمه، بالخط الساخن في إدارة الحياة البرية في فيرجينيا، ما أثار تحقيقاً في الواقعة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كتبت الإدارة في بيان: "نكتشف آلاف الثعابين كل عام، لكن المشكلة هي أننا لم نشهد شيئا كهذا من قبل ولسنا متأكدين مما إذا كان غريبا عن الطبيعة. ووُصف بأن طوله يبلغ زهاء 10-12 بوصة".

وأضاف البيان: أن "الأفعى" هي في الواقع دودة رأس المطرقة، وهي من الأنواع الغازية من آسيا".

وعند قطع هذه الدودة إلى النصف، يظل كلا الجانبين على قيد الحياة، ما يجعلها "خالدة بشكل أساسي".


وتتنوع ألوان ديدان المطرقة المسطحة في الألوان والأنماط، وبعضها فاتح اللون، والبعض الآخر بني غامق. ويمكن أن تحتوي أيضا على أنماط ملونة ترسم ظهورها، حسب موقع " اليوم".

وعلى الرغم من أن الديدان المفلطحة ذات رأس المطرقة تبدو غير ضارة، فإن الكائنات المفترسة تتغذى على ديدان الأرض والسمندل، ولكنها ليست ضارة بالبشر أو الحيوانات الأليفة.

ودودة رأس المطرقة من الأنواع ذاتية التكاثر.

ويقال إن الديدان انتقلت إلى الولايات المتحدة من خلال تجارة النباتات منذ عقود، وأصبحت أكثر شيوعا في المنطقة منذ ذلك الحين.

وبعد سنوات، كان هناك غزو في نيو أورلينز، واستخدم الأساتذة الديدان كمواد توضيحية في فصول علم الحيوان. ثعبان غامض ولاية أمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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