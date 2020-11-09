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إصابات كورونا في الإمارات.. تعرّف على آخر رقم مسجل

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إصابات كورونا في الإمارات.. تعرّف على آخر رقم مسجل إصابات كورونا في الإمارات.. تعرّف على آخر رقم مسجل
ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 143.289 حالة و515 ضحية

إصابات كورونا في الإمارات.. تعرّف على آخر رقم مسجل

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، 1.146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 143.289 حالة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، عن وفاة مصاب جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 515 حالة.

وقد أعلنت الوزارة عن شفاء 668 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 138.959 حالة.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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