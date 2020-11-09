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"هدف ومسك" يجددان دعوتهما للتسجيل في 7 دورات تدريبية

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"هدف ومسك" يجددان دعوتهما للتسجيل في 7 دورات تدريبية "هدف ومسك" يجددان دعوتهما للتسجيل في 7 دورات تدريبية
الفرصة متاحة أمام موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل

جدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وأكاديمية مسك؛ دعوتهما لموظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل، بالتقديم على برنامج "دروب- Nano".

ويتضمن البرنامج دورات تدريبية إلكترونية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتتواءم مع متطلبات وظائف المستقبل؛ حيث تشمل تحليل الأعمال والتسويق الرقمي وتحليل البيانات والتحليلات التنبئية للأعمال ولغة الآلة وتطبيقات واجهة الويب وتطوير الويب المتكامل، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 17 نوفمبر 2020، وتتراوح مدد الدورات بين ثلاثة وأربعة أشهر.

ويهدف البرنامج "دروب- Nano" إلى تطوير معارف ومهارات المتدربين في مجالات تخصصية مع منصة التدريب العالمية Udacity.

ويأتي البرنامج التدريبي، تفعيلًا للاتفاقية المُوَقّعة بين "هدف" وأكاديمية مسك؛ التي تنص على المشاركة في دعم تنفيذ برنامج تدريب إلكتروني في عدة مجالات من خلال توفير رخص تدريبية تمكّن المستفيدين من الالتحاق بعدة برامج تدريبية نوعية، من خلال منصات التدريب العالمية التالية: Udacity، بتوفير 1000 رخصة تدريبية، وLinkedIn learning بتوفير 200 ألف رخصة تدريبية.

ويمكن التسجيل من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب" على الرابط التالي: https://doroob.sa/ar/doroob-nano.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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