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"المهندسين" تطلق منصة "تقن" لتسهيل الوصول للمكاتب والشركات المعتمدة

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"المهندسين" تطلق منصة "تقن" لتسهيل الوصول للمكاتب والشركات المعتمدة "المهندسين" تطلق منصة "تقن" لتسهيل الوصول للمكاتب والشركات المعتمدة
تتيح خدماتها للأفراد والشركات والمؤسسات من كل القطاعات.. تكفل الحل الرقمي

أطلقت الهيئة للمهندسين منصة "تقن" التي تتيح الوصول للمكاتب والشركات الهندسية المعتمدة والاستفادة من خدماتها، ضمن خطتها الإستراتيجية الرامية إلى تسهيل الإجراءات وإتاحة كافة الخدمات رقمياً.

وذكر الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، أن المنصة تكفل الحل الرقمي الذي يبحث عنه عديد من الأفراد والجهات في مجال الاستشارات الهندسية مع تعزيز موثوقية مقدم الخدمة ووصول آمن للمستفيد في الحصول على .

وقال إن "الهيئة" تعلي بهذه الخطوة من تأثير الاستشارات المضمونة من خلال المكاتب والشركات الوطنية والمعتمدة مهنياً من قِبل هيئة المهندسين، حيث ستتيح المنصة طلب الاستشارات الهندسية للعامة من الأفراد والشركات والمؤسسات من كافة القطاعات، كما ستسهم في رفع مستوى جودة الأعمال من خلال حصول المستفيد على الاستشارة الصحيحة والموثوقة، إضافة إلى تسهيل التواصل بين المستفيدين والمهندسين عبر منصة واحدة متكاملة خدمياً وبأسلوب يلبي احتياجات المستخدمين.

ولفت "الشمري"، إلى أن منصة "تقن" ستعمل من خلال خدماتها وفرصها على تحفيز وتشجيع المؤسسات الهندسية الصغيرة والمتوسطة والمكاتب الهندسية الفردية التي ستتفاعل مع العملاء وتقدم لهم خيارات متنوعة ومجالات مختلفة من الاستشارات.

وأضاف، أن للمنصة دوراً في تعزيز المحتوى المحلي من خلال السواعد الوطنية الخبيرة وتدعيم المنشآت وتحفيزها على توسيع نطاق عملائها.الهيئة السعودية للمهندسين منصة تقن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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