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"الزكاة" تطلق الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية

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"الزكاة" تطلق الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية "الزكاة" تطلق الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية
لتحقيق أعلى درجات الامتثال لأحكام اللائحة التنفيذية

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الدليل التفصيلي الخاص بضريبة التصرفات العقارية، في خطوة إرشادية تهدف إلى توضيح آلية المعاملة الضريبية لتلك التصرفات، وتحقيق أعلى درجات الامتثال لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

ويتضمن الدليل عدداً من المحاور التوضيحية المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، من أبرزها التعريف بالضريبة ومصطلحاتها الرئيسة، واستحقاقات الضريبة والاستثناءات منها، وآلية إنفاذ خدمة الضريبة، والغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامها.

ويأتي إطلاق "الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية" في إطار سعي الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى نشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع، وزيادة درجة التزامهم الطوعي، بوصف الهيئة الجهة المكَلّفة بتحصيل وإدارة الضرائب في المملكة وإنفاذ أنظمتها المختلفة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع الراغبين في الاطلاع على "الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية"، إلى زيارة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).

كما يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة، التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من 8 صباحاً حتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة التصرفات العقارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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