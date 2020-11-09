أخبار عاجلة

قصة قانون ميرفى وكيف تفاعل معه محبو ما وراء الطبيعة؟ -
تواصل الحوار الليبي في تونس -
لقتء د/ ابراهيم عشماوي نائب رئيس التموين في برنامج أخر النهار -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 12 نوفمبر2020 مع الاعلامية داليا ابو عميرة -
وشوشة| وفاء عامر لأول مرة تكشف كفاحها لأحمد الهواري - الحلقة الكاملة 12 نوفمبر 2020 -
وشوشة| أغرب تقييم هتسمعه.. شوفوا الفنان محمد صبحي قال لوفاء عامر إيه في "فارس بلا جواد" -
وشوشة| حصريًا.. وفاء عامر تكشف عن دورها في مسلسلها الجديد "هي" وموقف ابنها من التمثيل -
وشوشة| وفاء عامر تعترف لأحمد الهواري: أنا مكافحة وكنت بشتغل وأبيع كرو شية -
من هم المستحقون للبطاقة التمونية والاستفادة من 20 ساعة . -
التدريب البر مائي المشترك بين القوات البحرية المصرية والبريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المستوى 1.. البنك السعودي الفرنسي يصدر صكوكاً إضافية تقدر بــ 5 مليارات ريال سعودي

Print
المستوى 1.. البنك السعودي الفرنسي يصدر صكوكاً إضافية تقدر بــ 5 مليارات ريال سعودي المستوى 1.. البنك السعودي الفرنسي يصدر صكوكاً إضافية تقدر بــ 5 مليارات ريال سعودي
الرميح: يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة في إطار جهودنا المستمرة لتحسين ملف التمويل الخاص

المستوى 1.. البنك السعودي الفرنسي يصدر صكوكاً إضافية تقدر بــ 5 مليارات ريال سعودي

أصدر البنك السعودي الفرنسي صكوكاً إضافية دائمة تقدر بــ 5 مليارات ريال سعودي غير قابلة للاسترجاع.

على الرغم من بيئة السوق المتقلبة والمليئة بالتحديات، استقطب البنك السعودي الفرنسي سجل طلبات عالي الجودة بأكثر من 10 مليارات ريال سعودي مقارنةً بالهدف الأساسي الذي يقدر بــ 4 مليارات ريال سعودي ضمن مشاركة قوية من كبار المستثمرين عبر الطرح الخاص، وتم تسعير الصكوك بمبلغ 283bps على مدار خمسة أعوام بمتوسط عقود المبادلة Mid-Swaps للقسيمة النهائية بنسبة 4.50% سنوياً.

مثلت شركة السعودي الفرنسي كابيتال دور المدير الوحيد للاكتتاب لهذه الصفقة الاستثنائية، وحصل البنك السعودي الفرنسي على تصنيف A1 / BBB + / BBB + من Moody’s / S & P / Fitch (سلبي / مستقر / مستقر).

قال مازن بن عبدالرزاق الرميح، رئيس مجلس الإدارة للبنك السعودي الفرنسي:

"يسعدنا إغلاق أول إصدار إضافي لصكوك من المستوى 1 بسجل طلبات قياسي مع زيادة في الاكتتاب بنسبة 200 %، يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة في إطار جهودنا المستمرة لتحسين ملف التمويل الخاص بالبنك وسيساعد على دعم تطلعاتنا للنمو مستقبلاً في ظل البيئة العالمية المليئة بالمخاطر".البنك السعودي الفرنسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية