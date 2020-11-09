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أمريكا.. بايدن يجتمع بمجلس استشاري لبحث التصدي لكورونا

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أمريكا.. بايدن يجتمع بمجلس استشاري لبحث التصدي لكورونا أمريكا.. بايدن يجتمع بمجلس استشاري لبحث التصدي لكورونا
لاحتواء الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 237 ألف أمريكي

أمريكا.. بايدن يجتمع بمجلس استشاري لبحث التصدي لكورونا

يعقد المرشح الديمقراطي جو بايدن، اليوم الاثنين، اجتماعًا لفريق عمل يختص بالتصدي لفيروس كورونا؛ وذلك لتدارس مشكلة كورونا، بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه بالانتخابات.

ومن المقرر أن يجتمع بايدن بمجلس استشاري على رأسه كبير الأطباء السابق، فيفيك ميرفي، ورئيس إدارة الأغذية والعقاقير، ديفيد كيسلر؛ وذلك لبحث أفضل السبل لاحتواء الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 237 ألف أمريكي حتى الآن.

ووفق " اليوم" سيلقي بايدن تصريحات في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير فيما يتعلق بخططه للتصدي لمرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بالفيروس، وتنشيط الاقتصاد.

حيث يعطي بايدن أهمية كبرى لهذه المشكلة، باعتبارها المشكلة الأولى التي تواجهه، عندما يتولى منصبه في يناير.

وقضى المرشح الديمقراطي جانبًا كبيرًا من حملته الانتخابية في انتقاد أسلوب في مواجهة الأزمات، وتعهد بالاسترشاد بآراء العلماء في قراراته؛ إذ إن ترامب اصطدم كثيرًا مع كبار المسؤولين عن الصحة بسبب جائحة كورونا.أمريكا جو بايدن الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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