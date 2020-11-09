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"مركزي جازان" الأول على مستوى المملكة في إيصال الأدوية لمنازل المرضى

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4763 شحنة خلال سبتمبر وأكتوبر وصرف 60.694 وصفة طبية

حصد مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، المركز الأول في خدمة البريد الدوائي، بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي.

وبلغ عدد الشحنات خلال شهريْ سبتمبر وأكتوبر 4763 شحنة، كما أنه قد تم صرف عدد 60.694 وصفة طبية من خلال قسم الصيدلية الخارجية منذ مطلع شهر يناير 2020 وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي.

يُذكر أن خدمة البريد الدوائي تأتي تزامنًا مع الاحتياطات والتدابير الوقائية والصحية التي تقوم بها وزارة الصحة لمنع تفشي المستجد كوفيد 19؛ حيث تم توقيع اتفاقية إيصال الأدوية لمنازل المرضى مع مؤسسة البريد السعودي، لتشمل إيصال الأدوية لجميع المرضى والمراجعين في كافة محافظات منطقة جازان مجانًا.

مستشفى الملك فهد المركزي جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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