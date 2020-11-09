شاهد.. أول فوج من "معتمري الخارج" يصل إلى المسجد النبوي

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الوكالة: عملنا على تسهيل دخولهم للسلام على النبي وصاحبيه

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي اليوم، عن استقبال أول فوج من معتمري الخارج.

وقالت الوكالة إنها عملت على تسهيل دخول الفوج للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وأمس الأحد وصل الفوج الأول من المعتمرين القادمين من إندونيسيا وباكستان إلى المدينة المنورة؛ لزيارة الروضة الشريفة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بعد أن انتهوا من أداء مناسك العمرة.

وكثّفت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة في المدينة المنورة، استعداداتها لاستقبال المعتمرين، وتقديم جميع الخدمات لهم، وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والصحية؛ حفاظًا على صحة الإنسان، ومنعًا لانتشار فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19).

وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا للتوجيه السامي بالموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًّا؛ حيث تشهد المرحلة الثالثة التي حددها القرار المتمثلة في السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية وخارجها، لـ20 ألف معتمر و60 ألف مُصَلٍّ و19.500 زائر في اليوم الواحد، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجدين الحرام والنبوي؛ إذ سيتم تنظيم دخولهم بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق «اعتمرنا»، ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي ظل الظروف التي شهدها العالم جراء الجائحة، دعت الوزارة المعتمرين والزوار والمصلين من داخل السعودية وخارجها إلى التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ كارتداء الكمامة والتعقيم المستمر لليدين، والحفاظ على التباعد المكاني منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، بعد الانتهاء من أداء مناسكهم.

المسجد النبوي معتمري الخارج