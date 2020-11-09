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انقلاب مركبة بشفا الطائف يخلف 5 إصابات بينها حالتا توقف قلب وتنفس

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انقلاب مركبة بشفا الطائف يخلف 5 إصابات بينها حالتا توقف قلب وتنفس انقلاب مركبة بشفا الطائف يخلف 5 إصابات بينها حالتا توقف قلب وتنفس
3 فرق إسعافية وفرقة عناية باشرت الحادث ونقلت الحالات للمستشفى

انقلاب مركبة بشفا الطائف يخلف 5 إصابات بينها حالتا توقف قلب وتنفس

تسبّب حادث انقلاب مركبة، اليوم الإثنين، في الشفا بالطائف، في وقوع خمس إصابات؛ اثنتان منها توقف قلب وتنفس، والثالثة بليغة والبقية بسيطة، فيما باشرت الفرق الاسعافية الحادث وتولت مهامها من حيث النقل للمستشفى.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ اليوم، بدورها قامت بتوجيه 3 فرق إسعافية وفرقة عناية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وقال الثبيتي، إنه عند وصول أول فرقة اتضح بالموقع خمس إصابات؛ اثنتان منها تعرّضتا لحالة توقف قلب وتنفس، وحالة أخرى بليغة وحالتان بسيطتان، وعلى الفور تم التنسيق لنقل 4 حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.الطائف حادث انقلاب مركبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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