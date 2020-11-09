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"الجزائية" تحدّد موعداً بديلاً لنظر دعوى أحد المتهمين: هذا ما سيحدث إذا لم يحضر

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"الجزائية" تحدّد موعداً بديلاً لنظر دعوى أحد المتهمين: هذا ما سيحدث إذا لم يحضر "الجزائية" تحدّد موعداً بديلاً لنظر دعوى أحد المتهمين: هذا ما سيحدث إذا لم يحضر
قالت: الجهة المختصة بالمحكمة لم تتمكن من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / حمدان بن فهاد بن جذبان آل مخلص اليامي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (1036836912)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 1 / 11 / 1440هـ وتاريخ 25 / 1 / 1441هـ، وتاريخ 14 / 3 / 1441هـ، وتاريخ 6 / 5 / 1441هـ، وتاريخ 23 / 6 / 1441هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 29 / 3 / 1442هـ، الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً.

وقالت المحكمة إنها تأمل من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.المحكمة الجزائية المتخصصة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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