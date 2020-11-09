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المملكة تدين الهجوم الإرهابي في الرضوانية ببغداد

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المملكة تدين الهجوم الإرهابي في الرضوانية ببغداد المملكة تدين الهجوم الإرهابي في الرضوانية ببغداد
قدمّت العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة

المملكة تدين الهجوم الإرهابي في الرضوانية ببغداد

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الرضوانية في العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدّدت الوزارة التأكيد على رفض المملكة هذه الأعمال الإرهابية، وحرصها على أمن العراق وسلامة أراضيه واستقراره وازدهاره، بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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